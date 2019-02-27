Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz.

Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur.

Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz.

Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz.

Elimizdeki mali alanı doğru bir şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek üzere yönetmek zorundayız.

16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı.