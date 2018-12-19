Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gıda Komitesi Toplantısı'nın ardından, 'Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak.' ifadesini kullandı.