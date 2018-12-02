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Bakan Albayrak: Kasım ayı ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili paylaşımda bulundu.

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Bakan Albayrak mesajında, "Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık.
 
Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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