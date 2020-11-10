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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Bakan Elvan, 'Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız.' dedi.

10 Kasım 2020 Salı 16:35 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 16:42
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Bakan Elvan, yemininin ardından şu ifadeleri kullandı: 

Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız.

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