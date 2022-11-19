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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, istişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini bildirdi.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi
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Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini belirten Nebati, "Görüşmede, ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek, istişarelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Nebati, geçen hafta da inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
  • perakende sektörü
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