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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den yeni ekonomi modeline ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli hakkında 'Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir.' dedi.

23 Aralık 2021 Perşembe 21:37 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 22:21
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayaın programında günme ilişkin soruları cevaplıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satırbaşları:

- (Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir.

- Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz.

- (Türkiye Ekonomi Modeli) Olumlu sonuçlarını, hızlı değişimi yaza kalmadan göreceğiz."

- Döviz kurlarıyla ilgili pazartesi akşamına kadar spekülasyon, manipülasyon vardı. Şimdi köpük gidiyor. Optimal noktaya kendisi ulaşacaktır."

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