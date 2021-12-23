Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den yeni ekonomi modeline ilişkin açıklama

23 Aralık 2021 Perşembe 21:37 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 22:21

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayaın programında günme ilişkin soruları cevaplıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satırbaşları:

- (Türkiye Ekonomi Modeli) Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir.

- Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz.

- (Türkiye Ekonomi Modeli) Olumlu sonuçlarını, hızlı değişimi yaza kalmadan göreceğiz."

- Döviz kurlarıyla ilgili pazartesi akşamına kadar spekülasyon, manipülasyon vardı. Şimdi köpük gidiyor. Optimal noktaya kendisi ulaşacaktır."