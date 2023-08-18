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'Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek görevinden istifa etmek istedi' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan asılsız iddiaların doğru olmadığını bildirdi. DMM'den yapılan açıklamada, ''Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi' iddiası doğru değildir.' denildi.

18 Ağustos 2023 Cuma 12:18 - Güncelleme:
'Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek görevinden istifa etmek istedi' iddialarına yalanlama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında algı oluşturulmaya başladı. DMM, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberler hakkında açıklamada bulundu.

Bu tür asılsız iddialara itibar edilememesi gerektiği belirtilen DMM'den, ""Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi" iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz." açıklaması yapıldı.

Ayrıca Bakan Şimşek'in göreve geldiği günden beri aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz. "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi" iddiası doğru değildir." denildi.

Bazı basın yayın organlarınca daha önce de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında asılsız haberler yapılmıştı.

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