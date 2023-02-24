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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! İşte deprem sonrası atılan adımlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen bölgelerde yaşanılan sorunların hafifletilmesine yönelik alınan tedbirler ve destekleri açıkladı.

24 Şubat 2023 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! İşte deprem sonrası atılan adımlar
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Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı açıklama şu şekilde:

Depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürekli iletişim halinde ilerlenmekte, acil nakit talepleri Bakanlığımız tarafından gecikmeksizin karşılanmaktadır.

Bütçemiz başta olmak üzere tüm kamu imkânları sonuna kadar kullanılacaktır. İlk etapta kurumlarımızın kullanımına 100 milyar TL'lik kaynak ayrılmış olup ihtiyaç duyulan tüm alanlara yönelik kaynak aktarımına devam edilecektir.

Deprem bölgesindeki ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları da dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı hastanelerine aktarılacak kaynak öne çekilmiştir. Bu ay ilave 7,5 milyar TL nakit aktarılacaktır.

Şimdiye kadar AFAD'ın talebi üzerine yaklaşık 12 milyar TL nakit aktarımı yapılmıştır.

Kamu personeli ve emeklilerimizin Şubat ayı maaşları öne çekilerek ödenmiştir.

Depremden zarar gören her ailemize 10.000 TL, taşınanlara 15.000 TL yardım yapıyoruz. Deprem bölgesindeki illere kendi araçları ile giden vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz.

Vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara; kiracılara aylık 3.000 TL - ev sahiplerine aylık 5.000 TL kira yardımı yapılacaktır.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla 100.000 TL nakdi yardımda bulunacağız.

Deprem sonrası dönemde, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında daha çok firmanın finansmana erişimini kolaylaştırmak ve depremin ülkemiz genelinde ekonomik faaliyetler ve ticari işletmeler üzerindeki negatif etkilerini azaltmak amacıyla 250 milyar TL olarak yakın dönemde ilan ettiğimiz KGF paketini de 100 milyar TL artışla 350 milyar TL'ye çıkardık.

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