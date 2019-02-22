Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Ahmet Çetin, Ahmet Gökhan Baygül, Ali Oral, Arif Birkent, Aslı Batur, Aslı Erdoğan, Ayça Sazak, Ayşe Sekine Postallı, Bekir Zal, Burak Barlak, Burcu Bal, Cansu Karataş, Çağla Doğan, Demet Özkan, Döndü Gül, Elif Çakır, Emrah Gümüş, Emre Gül, Erozan Tuğben Elyiğit, Eyüp Demir, Eyüp Süğür, Fatih Arkbaşı, Fatma Arslan, Fırat Malaymar, Gökhan Yenal, Güçlü Akpınar, Hakan Aktaş, Halil Genç, Hasan Yılmaz, İbrahim Tokgöz, Mehmet Bozkurt, Mesut Bozkurt, Mesut Karadağ, Mete Ulutaş, Muharrem Bostan, Murat Akman, Murat Çiftçi, Murat Mustafa Demirel, Murat Özdemir, Murat Tuğcu, Mustafa Başgut, Mustafa Çağrı Demirci, Neşe Aydoğdu, Nurcan Özçelik, Nurdan Bektaş, Olgay Vanlı, Onur Günaydın, Onur Özbey, Ömer Batur, Ömer Varışlı, Ramazan Koç, Resul Akıntürk, Salih Bayındır, Selin Durak, Semih Çakmak, Serdar Bilginer, Serkan Aktaş, Sevgi Köprülü, Sezgin Yıldırım, Tarık Aslan, Uygar Yılmaz, Yakup Civan, Yakup Sanlı, Yener Kultufan ve Zekeriye Doğan atandı.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

- HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU ATAMALARI

Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının atanmalarına ilişkin kararname de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 19 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı 30 Ocak 2019 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından atandı.

Kararnamedeki hakim ve savcıların isimleri ile atandıkları görevler şöyle:

"Ankara Hakim Adayı Hikmet Ertunç Alisbah, Yozgat Hakimliğine; Ankara Hakim Adayı Ömer Faruk Yanık, Varto (Muş) Hakimliğine; Siirt Hakim Adayı Muharrem Aydın, Şirvan (Siirt) Hakimliğine; Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Baş, Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına; Erzurum Hakim Adayı Zeynep Büşra Bilgi, Milas (Bodrum) Hakimliğine; Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Furkan Buğra Bilgiç, Bayat (Çorum) Cumhuriyet Savcılığına; Diyarbakır Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Çiçekçi, Çerkezköy (Çorlu) Cumhuriyet Savcılığına; Bakırköy Hakim Adayı İlter Gündüz, Kadınhanı (Konya) Hakimliğine; Samsun Hakim Adayı Diler Özdemir, Yalvaç Hakimliğine; Ankara Batı Hakim Adayı İbrahim Geylani Subaşı, Bala (Ankara) Hakimliğine; Ankara Hakim Adayı Züleyha Turhan, Kulp (Diyarbakır) Hakimliğine; İskenderun Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Akif Yıldız, Adilcevaz (Bitlis) Cumhuriyet Savcılığına; Antalya Cumhuriyet Savcı Adayı Afşin Ala, Lice (Diyarbakır) Cumhuriyet Savcılığına; İstanbul Anadolu Hakim Adayı Muhammed Enes Altıntaş, Akdağmadeni (Yozgat) Hakimliğine; İskenderun Hakim Adayı Adem Ay, Çermik (Diyarbakır) Hakimliğine; Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Bengü Gülderen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığına; Gümüşhane Hakim Adayı Ömer Ersoy Sözer, Ezine (Çanakkale) Hakimliğine, İstanbul Anadolu Hakim Adayı Cihat Çağrı Yıldız, Akçadağ (Malatya) Hakimliğine, Ünye Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Gökay Akça, Gercüş (Midyat) Cumhuriyet Savcılığına."