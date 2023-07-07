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  • Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı
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Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı.' dedi.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 15:01 - Güncelleme:
Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziranda yakalanan 15 bin 591 düzensiz göçmenden 6 bin 883'ünün sınır dışı edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek."

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