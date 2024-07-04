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  • Haziran ayında Yunanistan tarafından geri itilen 61'i çocuk toplam 237 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncel

Haziran ayında Yunanistan tarafından geri itilen 61'i çocuk toplam 237 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ege ve Akdeniz kıyılarında düzensiz göçmenlere yönelik başarılı operasyonlar yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Aydın'da Haziran ayı içerisinde Yunanistan tarafından geri itilen 61'i çocuk toplam 237 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı.

IHA4 Temmuz 2024 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
Haziran ayında Yunanistan tarafından geri itilen 61'i çocuk toplam 237 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, Haziran ayında da hız kesmezken, 1-30 Haziran tarihleri arasında toplam 237 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı. Son 1 ayda toplam 10 olay meydana gelirken, kurtarılan 237 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÇOK SAYIDA GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 1 Haziran'da Kuşadası açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. 11 Haziran'da Didim açıklarında 6'sı çocuk toplam 11 düzensiz göçmen, 12 Haziran'da Kuşadası açıklarında meydana gelen 2 ayrı olayda 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen, 17 Haziran'da Kuşadası açıklarında 13'ü çocuk 26 düzensiz göçmen, 20 Haziran'da Kuşadası açıklarında 11'i çocuk 26 düzensiz göçmen, 23 Haziran'da Kuşadası açıklarında 15'i çocuk 21 düzensiz göçmen, 25 Haziran'da Didim açıklarında 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı, 26 Haziran'da Kuşadası açıklarında 36 düzensiz göçmen, 28 Haziran'da ise Didim açıklarında 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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