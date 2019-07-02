Terör örgütüne darbe: 166 terörist etkisiz hale getirildi

Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını belirtti.

Çataklı, bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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