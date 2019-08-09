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Hazırlanan rapor FETÖ'nün kirli algı operasyonlarını deşifre etti

FETÖ elebaşı Gülen, 15 Temmuz hezimetinin ardından, teröristlerini dijital cepheye sürdü. Binlerce sahte hesap üzerinden yürütülen kirli operasyonlar, özellikle son bir yılda ürkütücü boyutlara ulaştı.

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Türkiye'yi kaosa sürüklemek için her yolu deneyen ihanet şebekesi, siyasi ve ekonomik spekülasyonlarla ülkenin geleceğine ilişkin karanlık senaryolar yazıyor. FETÖ’cü hainler, 15 Temmuz kalkışması büyük hezimete uğrayınca, bu kez sanal alemde sahte kimliklerin arkasına saklanıp, kişileri, kurumları ve değerleri hedef alan itibar suikastlarına başladı. 
 
ÜNLÜ HESAPLARI ALIYORLAR 
 
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dijital Bir Terör Örgütü Olarak FETÖ” adlı rapor, Pensilvanya’nın kirli algı operasyonlarını deşifre etti. Rapora göre, bir “trol ordusu” kuran FETÖ, milyonlarca takipçisi olan “fenomen” hesapları para karşılığı satın alıyor. Sosyal medyada kurduğu ihanet ağıyla dijital terör estiren darbeci örgüt, ülke içinde zihinleri bulandırmakla kalmıyor, bu hesaplar üzerinden dünya genelinde, 6 dilde Türkiye'yi karalıyor. Örgüt üyeleri sosyal medyada farklı kimliklere bürünüyor, trol ordusuyla algı yönetimi yapıyor. Üstelik tüm bunlar, elebaşı Gülen’in yuvalandığı Pensilvanya’dan yönetiliyor. Buradan gelen emirler doğrultusunda küfür, hakaret ve tehdit yağdıran bu troller, yayınlanmasını istemedikleri hesapların, şikâyet yoluyla askıya alınmasını ya da kapatılmasını sağlıyor. 
 
ÖNLEMLER YETERSİZ 
 
Yurtdışındaki firari FETÖ'cüler, kendi adlarıyla, yurtiçindeki kriptolar ise takma isimlerle paylaşım yapıyor. Trollere, en az beş sahte hesap açma ve günlük belirli sayıda mesaj atma talimatı veren örgüt, en çok paylaşım yapan üyelerine de ödül vaat ediyor. Terör örgütünün ayrıca üyelerine, sosyal ağların en çok kullanıldığı 20.00’yle 23.00 arası saatlerde yoğun paylaşımlarda bulunmaları talimatı verdiği belirtiliyor. Dijital teröre karşı mücadelenin yetersiz kalması, hainlere sosyal medyada at koşturma fırsatını veriyor.
 
SOSYAL MEDYA TAKTİKLERİ
 
• Sahte gündem yaratmak
 
• Devleti suçlu göstermek
 
• Tehdit, sindirme, yıldırma ve şantaj
 
• Kişi ve kurumları hedef göstermek
 
• Hedef saptırmak
 
• Çevre ve yeşil istismarı
 
• Hukuku yanıltmaya çalışmak
 
• Terör örgütünü meşru göstermek
 
• Örgüt mensuplarına moral vermek
 
• Mağduriyet algısı yaratmak. 
 
(Güneş)

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