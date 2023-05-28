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Hazırlıklar başladı: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşmasına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapması beklenen Beyoğlu'nda bulunan AK İstanbul İl Başkanlığında hazırlıklar sürüyor.

IHA28 Mayıs 2023 Pazar 18:20 - Güncelleme:
Hazırlıklar başladı: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı balkon konuşmasına hazırlanıyor
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu çerçevesinde 81 ilde sabah saat 08.00'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle biterken, oy sayımına da başlandı. Oyların sayımı sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapması beklenen AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığında hummalı bir çalışma başlatıldı. Hazırlıklar çerçevesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığının balkonu yıkandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da AK Parti'nin Beyoğlu Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığına geldiği öğrenildi.

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