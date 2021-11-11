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Hazırlıklar tamamlandı! 6 ülkeden Türkiye'ye geliyorlar

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen, afet ve deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye yönelik 'AB-Modex Saha Tatbikatı'yla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Tekirdağ'da yapılacak tatbikatta görev almak üzere, Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 378, Türkiye'nin çeşitli illerinden ise 1337 kişi kente geldi.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 15:20 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:32
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AFAD Bölge Lojistik deposundaki kayıt işlemlerinin ardından, görev alacak ekiplere PCR testi yapıldı.

Ardından ekiptekiler görev yapacakları yerler hakkında bilgilendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu, AA muhabirine, tatbikat kapsamında kayıt işlemlerinin bugün tamamlanacağını söyledi.

Kayıtların ardından ekiplerin konuşlanacakları yerlere yönlendirileceğini belirten Aysu, "Gümrük Müdürlüğü ekipleri de gerekli işlemleri gerçekleştiriyor. Sağlık ekipleri gelenlerin PCR testini yapıyor. Gerçekleştirilecek senaryo ile ilgili AFAD ekipleri de yurt dışından gelen personeli bilgilendiriyor." dedi.

Senaryo gereği 7,4 büyüklüğündeki depreme müdahale için görevliler, arama kurtarma çalışmaları yapacak, yaralılara müdahale edecek.

Ayrıca tatbikat süresince yüksek katlardan kurtarma, denizden yangına müdahale, vinçten kurtarma, ulaşım kazası, suda kayıp araması, medikal kurtarma, helikopter ile medikal tahliye de yapılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yarın tatbikatı izlemesi bekleniyor.

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