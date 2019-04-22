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'Hazreti İsa olduğunu' iddia eden öğretmen açığa alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde 'kendisinin Hazreti İsa olduğu, kıyametin ne zaman kopacağını bildiği' yönünde iddialarda bulunan İngilizce öğretmeni, hakkında açılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

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Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gedik Ortaokulunda İngilizce öğretmeni S.K'nin, 6. sınıf öğrencilerine "kendisinin Hazreti İsa olduğunu söylediği ve kıyametle ilgili iddialarda bulunduğu" bilgisi üzerine olaya müdahale ettiklerini belirtti.

Gerekli tahkikatı başlattıklarını anlatan Şimşek, "İlçe Milli Eğitim Müdürüne talimat verdim. Öğretmenin bugün itibarıyla açığa alma işlemi tamamlandı. Ayrıca olayla ilgili müfettiş istedik. Müfettiş gerekli soruşturmayı yapacak. Taraflardan ve öğrencilerden bilgiler alınacak. Soruşturma sonrasına göre hareket edilecek." dedi.

Gedik Mahallesi Muhtarı ve öğrenci velisi Halil Koca ise öğretmenin okulda anlattığı konuların 11 yaşındaki bir çocuğun psikolojisinin kaldıramayacağı içerikte olduğunu söyledi.

Öğretmenin bu davranışıyla kötü örnek olduğunu dile getiren Koca, durumun gerekli mercilere iletildiğini, olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Serik ilçesi Gedik Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan S.K. hakkında, 6. sınıf öğrencilerine "kendisinin Hazreti İsa olduğunu ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiği" yönünde iddialarda bulunduğuna ilişkin şikayet üzerine, soruşturma başlatılmıştı.

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