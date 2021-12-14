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  • Hazro Kaymakamı Sak, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
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Hazro Kaymakamı Sak, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Salih Sak, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Kaymakam Sak'ı karşılayan aileler, evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

AA14 Aralık 2021 Salı 17:13 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 17:13
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 834'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Kaymakam Sak'ı karşılayan aileler, evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Kaymakam Sak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını ifade etmek için geldiklerini, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını getirdiğini belirtti.

Ailelerin bu eylemleri ile diğer annelere de cesaret aşıladığını ifade eden Sak, "Bugün terör örgütüne katılım sıfır noktasına yaklaştıysa bunda onların emekleri, payları çok büyük. Onların cesareti, sabrı sayesinde bu örgüt bitecek. Belinin kırıldığı, az kaldıkları doğrudur. Yakında bittiğini de göreceğiz inşallah." dedi.

Sak, eylem yapan bazı ailelerin evladına kavuştuğunu hatırlatarak, bunların devamının da geleceğini aktardı.

Bütün ailelerin çocuklarına kavuşmasını heyecanla beklediklerini dile getiren Sak, şunları kaydetti:

"Diyarbakır anneleri burayı terk etmeyecek. O kararlılığı onlarda gördük. Diyarbakır annelerinin, babalarının gözyaşlarını gördük ama gözyaşlarının arkasında çok ciddi bir kararlılık, büyük bir cesaret var. Terör örgütünü de işte bu bitirecek. Teröristlerle mücadelemizi kahraman kolluk kuvvetlerimiz layıkıyla yapıyorlar. Teröristle mücadeleyi çok güzel yapıyorlar. Terörle mücadeleye Diyarbakır annelerinin de önemli katkısı oldu. Psikolojik olarak çökerttiler, terör örgütünü ve arkasındaki destekçilerini. Onların haykırışları, tüm topluma aşıladıkları cesaret artık Dicle'nin kuzularının örgüte kaptırılmayacağının beyanıdır."

  • Hazro Kaymakamı
  • Salih Sak
  • Diyarbakır anneleri

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