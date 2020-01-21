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Güncel

Acılı anne: HDP 10 yaşındaki oğlumu kandırıp dağa götürdü, oğlum gelmeden buradan kalkmam

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Anne Remziye Akkoyun da Kürtçe yaptığı konuşmada, 'HDP 10 yaşındaki oğlumu kandırıp dağa götürdü, oğlum gelmeden buradan kalkmam. Bunların vicdanı yok, bunlar Müslüman değil. Zalim olmasalardı 10 yaşındaki çocuğu kaçırmazlardı.' dedi.

21.01.2020  15:16 - Güncelleme: 21.01.2020  15:16

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 141'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlunun kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"O zamandan beri haber alamadım. Sağ olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Eylemin 141'inci günündeyiz, 141 yıl da olsa yine burada olacağız. Oğlum yetim büyüdü. HDP çocuğumuzu kandırdı, yoksa 16 yaşındaki çocuk Suriye'ye gitmesini nereden bilecek? Çocuğumuzu HDP'den, PKK'dan istiyoruz. Oğlumuzu almadan gitmiyoruz."

Anne Remziye Akkoyun da Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun kaçırılmasının ardından geçen 5 yılda büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Akkoyun, "HDP 10 yaşındaki oğlumu kandırıp dağa götürdü, oğlum gelmeden buradan kalkmam. Bunların vicdanı yok, bunlar Müslüman değil. Zalim olmasalardı 10 yaşındaki çocuğu kaçırmazlardı." ifadelerini kullandı.

- "ARTIK HDP MİLLETVEKİLLERİ ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUN"

Kızı Çiğdem için eylemde yer alan Baba Yasin Kaya da bekleyişini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar HDP'den herhangi açıklama yapılmadığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Artık HDP milletvekilleri ellerini vicdanlarına koysun. 5 yıldır evimi yıktılar. Bir gün gelip bizimle görüşmediler. 141 yıl da geçse kızımı almadan buradan gitmiyorum. Çiğem'imi bekliyorum. Annesi ve kardeşleri de onu çok özledi. 5 yıldır özlemini çekiyoruz. İnşallah bütün anne ve babaların çocukları gelir."

Kaya, kızına seslenerek, "Terör örgütünden kaç, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ailelerden 4'ü çocuklarına kavuştu. 4 çocuk da kendi evinde artık." diye konuştu.

Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı

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