Diyarbakır’da, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 2. gününde devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü kaybolan çocukları Süleyman Çetinkaya’nın zorla dağa kaçırıldığını iddia eden Şahap ve Fevziye Çetinkaya çifti, dün sabah saatlerinde oturma eylemi başlattı. Bu eylemle birlikte 4 yıl önce 10 yaşındaki oğlu Azad Akkoyun’un kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren Remziye Akkoyun ile oğlu Mustafa Biçer’in (18) terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından kaçırdığını iddia eden Ayşegül Biçer de oturma eylemine katılarak destek verdi. Dün başlayan eylem bugün de devam etti. Sabahın erken saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren aileler çocuklarına çağrıda bulundu.

“Oğlum bu bir senaryodur içine düştünüz”

Oğlu Mustafa’nın 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah evden çıktıktan sonra kendisinden haber alamadığı ve daha sonra terör örgütü PKK/YPG’ye katıldığını öğrenen anne Ayşegül Biçer, dünden beri HDP il binası önünde oturma eylemi başlattıklarını söyledi. Acılı anne, “Hiçbir gelişme yok, mücadeleye devam. Evlatlarımız bizi görüyor ve duyuyor ise, oğlum bu Kürdistan davası değildir. Bunlar Kürtleri kukla olarak kullanıyorlar. Cumhurbaşkanım, Bakanlarım ve yetkililerin bizlere ses vermelerini istiyorum. Üstüne basa basa söylüyorum, oğlum bizi görüyor ve duyuyor isen geri dönün. Bu bir senaryodur içine düştünüz” dedi.

“Oturmaya devam ediyoruz”

Dağa kaçırılan çocuklara çağrıda bulunan Süleyman Çetinkaya’nın amcasının kızı Aysel Bozkurt da, “Çağrımız çocuğumuzu bize geri göndersinler. Cumhurbaşkanımız ve bir bütün kamuoyu duyarlı olur. Sizin aracılığınızla inşallah bir yerlere sesimiz gider ve inşallah çocuk bize iade edilir. Hiçbir gelişme yok ve bizler sessiz sedasız oturuyoruz. Dün bizlere dediler siz neden burada oturuyorsunuz. Amcama bağırıp çağırdılar. Bizlerde onlara en demokratik hak olan tepkimizi gösterdik. HDP’lilerin gelip bize bağırıp çağırmalarını istemiyoruz mantıklı bir cevap istiyoruz. Bağırıp çağırdılar bizlerde tepkimizi onlara karşı ortaya koyarız” diye konuştu.