''HDP, Ceylan'ımın elinden kalem alıp, silah verdi''

DHA 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:45 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:45

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 811 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'KIZIMI ALMADAN GİTMEM'

Terör örgütü PKK tarafından 8 yıl önce kaçırıldığını belirttiği kızı Ceylan için Bursa'dan gelen ve evlat nöbetini sürdüren Türkan Mutlu, çocuğuna teslim olması çağrısında bulanarak, "811 gündür biz bu kapıda evlatlarımız için oturuyoruz. Bir anne evladı yolunda yorulmaz. Benim Ceylan'ım 8 senedir kar, kışta mağaralarda, dağlarda. Ömrü gitti. Şu anda 25 yaşında Ben Ceylan'ımı istiyorum. Ben evladımı istiyorum. HDP benim Ceylan'ımın elinden kalemi alıp silah verdi. Dağlara gönderdiler. 8 senedir ben Ceylan'ımın acısını çekiyorum. Eğer HDP'de bir şeref, vicdan, hasiyet varsa kız çocuklarını dağlarda mağaralarda mahkum etmezler ama onlar burada bizden kaçıyorlar. Ben Ceylan'ımı almadan bu kapıdan gitmem" dedi.

Türkan Mutlu, kızı Ceylan'a seslenerek, "Allah biliyor, Ceylan ile deli dolu anne ve kızdık. Birbirimizi çok seviyorduk. Biz birbirimize çok düşkündük. Ceylan biz senden sonra aile olamadık. Ben senden sonra ablanı, ağabeyini, kardeşini de ihmal ettim. Çık gel kızım, orası senin yerin değil. Orası insan yeri değil. Benim ciğerim, kapım sana açık. Orada seni kandırıyorlar. Diyorlar, 'Devlet sana ceza veriyor. Devlet seni içeri atıyor'. 34 tane evlat geldi. Şu anda annelerinin kucağında. Annelerinin yanında. Korkma gel. Sen gelene kadar ben senin yolundayım, senin peşindeyim" diye konuştu.