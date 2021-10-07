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HDP, CHP'ye İmralı'yı işaret etti: 11 maddelik belge sundular!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kürt sorununun çözümünde muhatap HDP'dir' sözlerinin ardından HDP'li Sezai Temelli, 'Kürt sorununun muhatabı İmralı'dır.' demişti. Şimdilerdeyse HDP, geçen günlerde kamuoyuna açıkladığı 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu.

7 Ekim 2021 Perşembe 21:04 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 21:05
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Geçtiğimiz günlerde HDP'li Sezai Temelli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kürt sorununun muhatabı İmralı'dır." demişti. Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununun çözümünde muhatap HDP'dir" söylemi üzerine açıklama yapan Temelli'nin sözleri asıl muhatabın İmralı olduğunu göstermişti.

Tüm bu yaşananların ardından HDP, geçen günlerde kamuoyuna açıkladığı 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni CHP'ye sundu.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşen Bakırhan, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu.

Salıcı, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, HDP heyeti ile tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

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