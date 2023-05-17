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HDP, ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

HDP, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinde yine 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
HDP, ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı.

Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

14 Mayıs seçimlerinin en çok tartışılan konularından birisi de ittifaklar oldu.

HDP VE KANDİL, KILIÇDAROĞLU'NA KAYBETTİRDİ

HDP ve Kandil ile yapılan ittifak, CHP ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybettirdi.

HDP, 14 Mayıs seçimlerinde alınan sonuçları değerlendirmek üzere toplandı.

İKİNCİ TUR KARARLARINI AÇIKLADILAR

Toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılırken, ikinci turda nasıl bir pozisyon alacakları ise açıklamada yer aldı.

Alınan ağır mağlubiyete rağmen HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini sürdürmekte ısrarlı.

KILIÇDAROĞLU'NA OLAN DESTEK SÜRÜYOR

Yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğin süreceği vurgulandı.

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