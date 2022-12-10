HDP il binasının önündeki ailelerin evlat nöbeti bin 195'inci gününde

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti için umutlu bekleyişi bin 195'inci gününde sürüyor. 8 yıl önce kızı Hatun Çiçek'in HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren anne Nihal Çiçek, kızı gelene kadar evlat nöbetinde kararlı olduğunu söyledi.

Kızını 4 gözle bekleyen Çiçek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çiçek, "Ben kızımı istiyorum. HDP kızımı kandırıp mağaralara mahkum etti. Kızımı bana geri versinler. Yetim kızımın suçu neydi de onu kandırdılar. Niye HDP'liler kendi çocuklarını göndermiyor. Allah kızımın hakkını onlara bırakmasın. Benim kızım yetimdi. Siz nasıl beni ve kızımı kandırdınız. Kızımı bana gönderin. Hiçbir şekilde ne mal ne de para istemiyorum. Sadece kızımın derdindeyim. Kızımı 4 gözle bekliyorum. Kızımı eskisi gibi çok seviyorum. Eğer beni görüyorsa kızım geri gelsin. Askerimize ve devletimize teslim olsunlar. Kızım sakın korkma. Seni orada belki tehdit ediyorlardır. Ama bunu bil ki sen gelene kadar ben buradan kalkmayacağım" dedi.