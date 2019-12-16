HDP ilçe başkanı PKK'lı teröriste yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı İran'dan Türkiye'ye giren PKK'lı terörist Oruç'a yardım ettikleri öne sürülen HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek ile eski bir HDP belediye meclis üyesi tutuklandı.