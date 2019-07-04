29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6025
  • 6,3269
  • 254.755
  • 98.826
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

HDP ile İP kavgası büyüyor: Provokatörlükle suçladı

CHP, İP ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP arasında kurulan ittifak, seçim sonrası yaşanan sert tartışmalarla gündemde. TBMM Genel Kurulunda HDP ile İP arasında başlayan kavga, HDP’nin yeni açıklaması ile devam ediyor.

  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün TBMM Genel Kurulunda HDP'li Fatma Kurtulan ile İyi Partili  Yavuz Ağıralioğlu arasında başlayan ''Haddinizi bilin'' kavgasının yankıları sürüyor.
 
Çıkan tartışmalara ilişkin açıklama yapan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış, ‘’Kürtleri sadece seçmen kağıdından ibaret gören, her an aldatabileceği, kandırılabileceği düşünülerek yapılan hareketlerden ve sözlerden halk da büyük rahatsızlık duyuyor.’’ dedi.
 
''OYLARIMIZ CHP VE İP'E YARADI, BUNU PROVAKATİF AMAÇLARLA...''
 
Tartışmayı ''üstenci ve hiyerarşik yaklaşım'' olarak değerlendiren Danış, AK Parti ve MHP ittifakına oy vermemelerinin CHP ve İP bloğuba yaradığını durumun objektif bir vaka olduğunu belirtti. Danış, ''İyi Parti'nin bunu provakatif amaçlarla kullanmaya çalışması siyasi etikten yoksun bir davranış.'' dedi.
 
''HADDİNİZİ BİLİN'' KAVGASI
 
Dün Meclis’te İyi Parti’nin “İmralı ziyaret önergesi” üzerindeki görüşmelerde söz alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasında tartışma yaşandı.
 
Ağıralioğlu'nun HDP'lilere 'Haddinizi bilin'' demesi üzerine Kurtulan şu ifadeleri kullandı:
 
“İyi Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka HDP ve PKK’ye gönül vermişlerin içinde olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturacaksınız. CHP ile yaptığınız ittifakta HDP’nin oylarının etkisi vardır, ne yapacaksınız şimdi? En köşede oturuyorsunuz, zar zor kapıdan girdiniz. Böyle bir partiye haddinizi bilin diyemezsiniz, siz haddinizi bileceksiniz” ifadesini kullandı.

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

7 kişi hayatını kaybetmişti... Ölüm nedenleri belli oldu

7 kişi hayatını kaybetmişti... Ölüm nedenleri belli oldu

Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke

Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke

S-400’lerin özellikleri neler?

S-400’lerin özellikleri neler?

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!

Türk bilim insanları geliştirdi! Daha erken iyileştirecek

Türk bilim insanları geliştirdi! Daha erken iyileştirecek
 

POPÜLER HABERLER

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

11 farklı ülkeden getirildiler, gökyüzünü süslediler...

11 farklı ülkeden getirildiler, gökyüzünü süslediler...

Merakla bekleniyordu... İşte yeni memur ve emekli maaşları

Merakla bekleniyordu... İşte yeni memur ve emekli maaşları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA