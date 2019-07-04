HDP ile İP kavgası büyüyor: Provokatörlükle suçladı

Dün TBMM Genel Kurulunda HDP'li Fatma Kurtulan ile İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu arasında başlayan ''Haddinizi bilin'' kavgasının yankıları sürüyor.

Çıkan tartışmalara ilişkin açıklama yapan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış, ‘’Kürtleri sadece seçmen kağıdından ibaret gören, her an aldatabileceği, kandırılabileceği düşünülerek yapılan hareketlerden ve sözlerden halk da büyük rahatsızlık duyuyor.’’ dedi.

''OYLARIMIZ CHP VE İP'E YARADI, BUNU PROVAKATİF AMAÇLARLA...''

Tartışmayı ''üstenci ve hiyerarşik yaklaşım'' olarak değerlendiren Danış, AK Parti ve MHP ittifakına oy vermemelerinin CHP ve İP bloğuba yaradığını durumun objektif bir vaka olduğunu belirtti. Danış, ''İyi Parti'nin bunu provakatif amaçlarla kullanmaya çalışması siyasi etikten yoksun bir davranış.'' dedi.

''HADDİNİZİ BİLİN'' KAVGASI

Dün Meclis’te İyi Parti’nin “İmralı ziyaret önergesi” üzerindeki görüşmelerde söz alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile İP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasında tartışma yaşandı.

Ağıralioğlu'nun HDP'lilere 'Haddinizi bilin'' demesi üzerine Kurtulan şu ifadeleri kullandı:

“İyi Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka HDP ve PKK’ye gönül vermişlerin içinde olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturacaksınız. CHP ile yaptığınız ittifakta HDP’nin oylarının etkisi vardır, ne yapacaksınız şimdi? En köşede oturuyorsunuz, zar zor kapıdan girdiniz. Böyle bir partiye haddinizi bilin diyemezsiniz, siz haddinizi bileceksiniz” ifadesini kullandı.