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HDP ile TİP birbirine girdi: Güvercin beyinli!

14 Mayıs'a kısa süre kala ortaklar HDP ile TİP arasında gerilim zirveye çıktı. TİP'li Ahmet Şık'ın açıklamalarına tepki gösteren HDP'li Sezai Temelli, 'Güvercin kadar beyinleriyle şahinlerle aşık atmaya kalkanların hüsranla sonlanan tweet dünyası.' ifadelerini kullandı.

29 Nisan 2023 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
HDP ile TİP birbirine girdi: Güvercin beyinli!
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Seçimlere sayılı günler kala HDP ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasında yaşanan karşılıklı atışmalara yenisi eklendi. HDP'li Sezai Temelli, TİP'li Ahmet Şık'ın "Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor. Ben tamamından rahatsızım. Türk faşisti var, Kürt faşistiyle de uğraşamam." açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Temelli, "Güvercin kadar beyinleriyle şahinlerle aşık atmaya kalkanların hüsranla sonlanan tweet dünyası." dedi.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala muhalefet bir kez daha kendi içinde kavgaya tutuştu. HDP ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasında yaşanan karşılıklı atışmalara yenisi eklendi.

TİP'Lİ AHMET ŞIK: BEN TAMAMINDAN RAHATSIZIM

TİP'li Ahmet Şık, Selahattin Demirtaş'a eleştirilerde bulunarak "Selahattin bizim canımızı okumuş, güya aynı ittifaktayız. Ben tamamından rahatsızım." ifadelerini kullanmıştı.

Şık, "Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor. Ben tamamından rahatsızım. Türk faşisti var, Kürt faşistiyle de uğraşamam." dedi.

HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ'DEN CEVAP: GÜVERCİN BEYİNLİ

Ahmet Şık'ın bu açıklamalarına HDP'li Sezai Temelli'den cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Temelli, "Güvercin kadar beyinleriyle şahinlerle aşık atmaya kalkanların hüsranla sonlanan tweet dünyası." sözleriyle Şık'a tepki gösterdi.

Terör sevici ittifakta kavga! Karşılıklı hakaret yağdırdılar
  • Sezai Temelli
  • Ahmet Şık

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