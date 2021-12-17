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HDP İstanbul kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltına alındı

HDP İstanbul il kongresiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

DHA17 Aralık 2021 Cuma 14:49 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 14:49
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Operasyonda HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.'nin de Kars'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 12 Aralık'ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

  • HDP İstanbul il kongresi
  • gözaltı
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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