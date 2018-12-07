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HDP Kars eski Milletvekili Mülkiye Birtane tutuklandı

Kars ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden, eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de aralarında yer aldığı 5'i tutuklandı.

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Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kars'ın Kağızman ilçesi ile Diyarbakır'da 26 Kasım'da gözaltına alınan 9 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Diyarbakır'da yakalanıp Kars'a getirilen aralarında eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de olduğu 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 9 kişiden, Birtane'nin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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