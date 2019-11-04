HDP kongresinde terör örgütü PKK’ya saygı duruşu
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP kongresinde teröristler için saygı duruşunda bulunuldu, intikam yemini edildi. CHP’Lİ Küçükçekmece Belediyesi’nin tahsis ettiği salonda yapılan HDP İstanbul Kongresi’nde skandallar yaşandı. Salonda “Yaşasın rojava direnişi” sloganlarıyla giren partililer, teröristler için saygı duruşunda bulundu, intikam için ant içti. Eli kanlı terör örgütü YPG/PKK lehine de sloganlar atıldı.
- STAR
HDP’NİN CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne ait salonda gerçekleştirdiği İstanbul 3. Olağan Kongresi rezalete sahne oldu.
Partililer salona “Yaşasın rojava direnişi” sloganlarıyla girerken, kongre açılışı teröristler için saygı duruşunda bulunulması ve ant içilmesiyle başladı.
İstanbul’un farklı ilçelerinden partililerin otobüslerle taşındığı kongreye katılım beklenenden az oldu. Güvenlik güçlerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı salona, terör örgütü PKK/PYD ve elebaşına dair paçavraların girişine izin verilmedi.
Kongrenin yapılacağı alana ulaşan partililer, salona “Yaşasın rojava direnişi” sloganlarıyla giriş yaptı. Terör örgütü lehine sloganların atıldığı kongrede, eli kanlı teröristler için önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da ant içildi.
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