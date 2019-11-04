HDP kongresinde terör örgütü PKK’ya saygı duruşu Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP kongresinde teröristler için saygı duruşunda bulunuldu, intikam yemini edildi. CHP’Lİ Küçükçekmece Belediyesi’nin tahsis ettiği salonda yapılan HDP İstanbul Kongresi’nde skandallar yaşandı. Salonda “Yaşasın rojava direnişi” sloganlarıyla giren partililer, teröristler için saygı duruşunda bulundu, intikam için ant içti. Eli kanlı terör örgütü YPG/PKK lehine de sloganlar atıldı.