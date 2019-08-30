HDP kötülükte sınır tanımıyor: '29 kodu' ile işten çıkarıyorlar

Siirt Belediyesi’nde SGK işten ayrılış kodlarına göre ‘29 kodu’ ile işten çıkarılan çalışanlara işsizlik maaşı ödenemiyor. “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelen ‘29 kodu’ ile çalışanlar tazminat da alamadı. Belediye çalışanlarından evli ve 5 çocuk babası Mehmet Kol “SGK girişime bir baktım ki çıkışımı vermişler. Aynı fikirde olmadığımız ve AK Partili olduğum için iş akdim feshedildi. Kayyum döneminde çalışan personelin hepsini çöpe gönderdiler. Bu mudur demokrasi, Kürtlük? Ben de Kürdüm. Beni 29. maddeden işten çıkardılar. Bu maddeye göre ben hiçbir şey yapmadım” diyerek isyan etti.