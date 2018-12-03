HDP milletvekilleri teröristin cenazesine alınmadı

İçişleri Bakanlığınca aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı PKK'lı terörist Ali Akbaş'ın cenaze törenine, HDP Diyarbakır milletvekilleri Adnan Selçuk Mızraklı ile Remziye Tosun'un katılmasına izin verilmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca, 27 Kasım'da Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist Akbaş etkisiz hale getirilmişti.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Akbaş'ın cenazesi merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına defin işlemleri için getirildi.

Cenaze törenine katılmak isteyen HDP milletvekilleri Mızraklı, Tosun ve beraberindekilere güvenlik güçlerince izin verilmedi.

Olay

27 Kasım'daki operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategoride" yer alan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya, polis özel harekat ve terörle mücadele ekiplerince, tespit edildikleri evde etkisiz hale getirilmişti.