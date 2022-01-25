10 milletvekili hakkında 12 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

DHA 25 Ocak 2022 Salı 16:55 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 17:19

HDP'den 9, Demokratik Bölgeler Partisi'nden 1 olmak üzere 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi. Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaşan milletvekilleri şöyle:

HDP'den Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Mardin Milletvekili Ebrü Günay'a ait 1'er, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile Demokratik Bölgeler Partisi'nden Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e ait 2'şer dosya bulunuyor.