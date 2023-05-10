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HDP önünde evlat nöbeti sürüyor!

Çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, HDP'nin Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:40 - Güncelleme:
HDP önünde evlat nöbeti sürüyor!
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Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Ayten Koçhan, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirterek, "Çocuğumu istiyorum. Onlardan mal, mülk veya para istemiyorum. Bizler ciğerlerimiz için buradayız, başka da bir şey değil. Tek bir çocuk dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Ersin oğlum, beni duyuyorsan dön gel. Gel teslim ol, yolunuz yol değildir. Onlar sizleri kandırıyorlar. Gelin devletinize teslim olun." dedi.

Baba Halit Altun da "Yıllardır evlat hasreti çekiyoruz. Bunca yıldır bizler evlatlarımız için HDP'nin kapılarında nöbet tutuyoruz. Çocuklarımızın sorumluluğu onlarda. HDP şunu bilsin ki çocuklarımız getirilinceye kadar nöbetimizden ve davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar bizler davamızın peşindeyiz. Yılanın başı HDP ile PKK'dır. HDP'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bunu herkes bilsin." ifadelerini kullandı.

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