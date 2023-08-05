HDP önünde evlat nöbeti sürüyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileleri direnişi bin 433'üncü gününde sıcak havalara rağmen sürüyor.

13 yıl önce 14 Nisan tarihinde kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Mahmut için evlat nöbetini kentteki sıcaklara rağmen sürdüren Bedriye Uslu, evladının alana kadar direnişinde kararlı olduğunu belirtti.

Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Uslu, "Bu sıcakta oğlum Mahmut için tansiyon hastası olmama rağmen HDP il binası önüne gelip oturma eylemi yapıyorum. Oğlum için çadırın yolunu her sabah tutup geliyorum. Oğlumun peşini hiç bırakmayacağım. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle inşallah bir gün Mahmut'umu buradan alacağım. İnşallah böylelikle bu çilemiz bitecek. Ömrüm yetene kadar, oğlum gelene kadar evlat nöbetimi sürdüreceğim. Oğlum, eğer beni görüp duyuyorsan dön evine. Oğlum devletimize, polisimize ve askerimize teslim ol" dedi.