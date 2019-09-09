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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7. günde 17’ye yükseldi

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7'nci günde 17'ye yükseldi.

  • İHA
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 7’nci gününde 17’ye yükseldi. Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Saliha Edizer ile Süleyman Aydın, çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı.
 
Oğlu Yakup Edizer’in dağda olduğu görüntüsünün yayınlandığını belirten anne Saliha Edizer, çocuğunu dağa HDP’nin yolladığını savundu. Anne Edizer, "9 Haziran 2015’te çocuğumu kandırıp gönderdiler. İstanbul’dan geldim, lise öğrencisiydi, evden çıkmayan bir çocuk birdenbire kandırılıp kayboldu. Arkadaşlarından biriyle konuştu, biri Kağıthane ilçesine gönderip, ben geliyorum demiş, o çocukta öğrenciydi. O çocuktan şüphelendim, Kağıthane’de HDP başkanlığımı var bilmiyorum, ben desteklemedim hiçbir zaman desteklemem de, çocuğumu istiyorum. Benimki de olmak üzere bütün annelerin yüreği yanıyor, çocuğumu bulamıyorum diye gece gündüz ağlıyorum. Çocuğumun bana ihtiyacı var, yanımda olsun istiyorum, kendi iradesi olmadan çocuğu kaçırıp gönderdiler. 14 yaşını bitirmişti kaçırılırken, şuanda 19 yaşında. Hiç haber alamadım, sadece bir akrabamız, Kürt kanalı izlerken videosunu görüyor. Bizde oradan gördük, yoksa bilmiyordum. Çocuğumu değiştirmişler ama tanıdık, yöresel kıyafetlerini falan giydirmişler. Çocuğumu HDP götürdü başkada kimse götürmedi, çünkü onların ilçesinde gitti. Biz burada eylem yapacağız, çocuklarımız getirilinceye kadar, çocuklarımızı da getirmelerini istiyoruz” dedi.
 

"GEREKİRSE BURADA ÖLMEYE RAZIYIZ"

 
Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın ise Diyarbakır’da barış sürecinde çocuğunun kaçırıldığını aktardı. Aydın, "Çocuğum 2015’te kayboldu, bir eve geldim evdekiler Özkan gelmemiş dediler, sorduk soruşturduk çocukları dağa götürdüklerini söylediler. Ben gidip polise söyledim, onlarda Lice’ye büyük bir ihtimal götürdüklerini söylendi. Bende minibüse bindim Lice’ye gittim terör örgütlerinin yanına, onlarda geldi, çocuğumun kaybolduğunu söyledim, adını soyadını aldılar. Soruşturdular oğlumun orada olduğunu söylediler, dedim oğlum 15 yaşında verin ne işi var burada, daha sonra oğlumu gönderdiklerini ve burada olmadığını söylediler. Daha sonra zorluk çıkardılar hiçbir şey yapamadan eve dönüm. Tekrardan polisi bilgilendirdim, 4 yıldır oğlum kayıp 15 yaşındaki çocuğun ne işi var dağda, hiçbir şekilde haber alamadım. Annesi hasta evde kalkamıyor, oğlumdan dolayı babam rahmet etti, perişan bir haldeyiz oğlumun gelmesini istiyoruz. Oğlumu buraya getirmeden götürmezler, onun için ben buradayım ve arkadaşlarıma katılıyorum. Gerekirse biz burada ölmeye de razıyız, oğlumu versinler. Oğlum kuaför salonunda çalışıyordu” diye konuştu.
 
Ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi sürüyor.

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