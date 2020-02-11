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HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğü öne sürülen oğulları, güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA11.02.2020  00:16 - Güncelleme: 11.02.2020  00:16

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden birinin daha evlat hasreti son buldu.

Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Nizamettin Eşrefoğlu'nun 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söylediği oğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Eşrefoğlu çifti, İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttikleri oğullarıyla 5 yıllık hasretlerini giderebilmek için, ifade işlemlerinin bitmesini bekliyor.

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