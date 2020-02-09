HDP önünde ''parmak sallama'' gerginliği

IHA 09.02.2020 16:55 - Güncelleme: 09.02.2020 16:55

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı illerden gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan 83 ailenin evlat nöbeti devam ediyor. Bugün eksi 7 derecede HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, açıklama yaptıkları sırada bazı partililerin kendilerine parmak salladığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile gerginlik sona ererken, babalar ‘Kahrolsun PKK’, anneler de ‘Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir’ sloganları attı. Güvenlik güçleri evlat nöbetindeki aileleri güçlükle sakinleştirdi.