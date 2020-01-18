İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    121475
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 138’inci gününde
Güncel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 138’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 138’inci gününe girdi.

IHA18.01.2020  13:07 - Güncelleme: 18.01.2020  13:07

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 67 ailenin umutlu bekleyişi 138’inci gününde kar yağışı altında devam ediyor. Oğlu Mustafa’nın HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini söyledi. Biçer, “Onlardan ne mal ne mülk ne de para talep etmedik, evlatlarımız için burada eylem başlattık. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zaman zaman hakaret ediyorlar hiçbirine aldırış etmiyoruz, kar kış hiç bizim için fark etmiyor, tek bir evlat kalmadan mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“KIZIMI BENDEN KOPARDILAR, KOLUMU KANADIMI KIRDILAR”

HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 138 gündür oturma eylemi yapan Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidini taşıdığını söyledi. Acılı anne Demir, kızına dönmesi çağrısında bulunarak, “Beni bu acıya mahkum edenleri Allah’a havale ediyorum, buradan bütün ailelere sesleniyorum, sizde gelin bize destek verin. Biz 5 aydır evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz, gelin birlikte mücadele edelim evlatlarımızı o zalimlerin elinden alalım” diye konuştu.

'Ayakkabısız okulda' ilk karne heyecanı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun
Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum
Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?
CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

Şer ittifakının hayalleri yıkıldı: İtalya'dan Türkiye karşıtı projeye ret!
Şer ittifakının hayalleri yıkıldı: İtalya'dan Türkiye karşıtı projeye ret!

Şer ittifakının hayalleri yıkıldı: İtalya'dan Türkiye karşıtı projeye ret!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.