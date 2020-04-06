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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 217'nci gününe girdi.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 10:52 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:55
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 217’nci gününde de devam ediyor. Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana’da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ediyor. 217 gündür burada olduklarını, 500 gün de geçse eylemlerine devam edeceğini belirten Küçükdağ, "Hastalık olayında dolayı eylemimizi kesinlikle bırakmayacağız. 500 gün de olsa vazgeçmeyeceğiz. Oğlumu nasıl kandırıp götürdülerse öyle getirsinler, oğlumu almadan gitmeyeceğim. Hastalıktan dolayı eve kaçıp gideceğimizi sanmasınlar, kesinlikle öyle bir şey yok. Oğlum sesimi duyuyorsan gel, ne olursun seni çok özledim. Artık dayanacak gücüm kalmadı, Engin o zalimlerin elinde fırsat bulduğunda kaç gel, asker ve devletimize teslim ol. Onlar sana el uzatıp kucak açarlar, oradakiler yalan söylüyorlar. İşkence var diyorlar, ne işkence nede ceza yoktur, sen onların yalanlarına uyma ve inanma. Oradaki arkadaşlarınızla birleşip kaçın gelin" dedi.

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