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HDP önündeki babalardan 'Bizi de askere alın' çağrısı

HDP'den çocuklarını isteyen babalar, 'Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

AA02 Mart 2020 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 16:50

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ederken, destek veren babalar da açtıkları Türk bayrağı ile yürüyüş yaparak Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Bölge Askeralma Başkanlığı'na kadar yürüdü.

Suriye'de barış ve huzurun sağlanması amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Süleyman Aydın yaptığı açıklamada, her zaman devletin, milletin ve askerin yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Suriye'deki operasyon ülkemizin bekası ve hepimizin huzuru için yapılıyor. Şehitler verdik ve kahrolduk. Evlat nöbeti tutan babalar olarak terör örgütlerine karşı sadece eylemle mücadele etmek istemiyoruz. Biz de İdlib'de Mehmetçik'in yanında olmak istiyoruz. Bizi de İdlib'e gönderin ve Mehmetçik'in yanında olalım. Vatan için her zaman göreve hazırız."

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