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  • HDP önündeki evlat direnişindeki aile sayısı 360 oldu
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HDP önündeki evlat direnişindeki aile sayısı 360 oldu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişi aralıksız devam ederken, nöbete katılım günden güne artıyor. Evlat nöbetine bir ailenin daha katılımıyla sayı 360'a yükseldi.

IHA13 Haziran 2023 Salı 14:27 - Güncelleme:
HDP önündeki evlat direnişindeki aile sayısı 360 oldu
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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine başlayan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbetine bin 380. gününde bir aile daha katıldı. Böylece evlat nöbetindeki aile sayısı 360 oldu.

Kardeşi Mehmet'in 17 yaşındayken 2015 yılında HDP ve PKK tarafından Batman'da kandırılarak dağa kaçırıldığını düşündüğünü ileri süren ağabey İhsan Kavak, kardeşinin teslim olması için HDP önündeki evlat nöbetine dahil oldu.

Mehmet'e 'teslim ol' çağrısında bulunan Kavak, "Kardeşim Mehmet için HDP önüne geldim. 2014-2015 yılları arasında kardeşimin HDP ve PKK tarafından kandırılıp kaçırıldığını düşünüyorum. Kardeşim eğer sesimi duyuyorsan annen, baban ve en çok sevdiğin yeğenin dönmeni istiyor. Hiç korkmadan güvenlik güçlerimize teslim olabilirsin. Annen ve baban senin yolunu gözlüyor. Korkma, gel" dedi.

  • evlat nöbeti

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