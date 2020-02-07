İSTANBUL 6°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9894
  • EURO
    6,5612
  • ALTIN
    301.747
  • BIST100
    122153
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Güncel

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 158'inci gününde 82'ye yükseldi. Kızı Aysel için oturma eylemine katılan Hamri Turan, kızına terör örgütünden kaçıp teslim olması çağrısında bulundu.

IHA07.02.2020  12:38 - Güncelleme: 07.02.2020  12:38

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kızı Aysel Turan’ın 2015 yılında Hakkari’de kaybolduğunu, terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden anne Hamri Turan, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Turan, "Kızım lise öğrencisiydi, okulda kim ya da kimler olduğunu bilmediğim kişilerce kandırılıp dağa kaçırıldı. Kızım benim sesimi duyuyor ve beni görüyorsa kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun. Kızım gelmeden de buradan ayrılmayacağım ve eylemime devam edeceğim" dedi.

Anne Turan, daha sonra diğer ailelere katılarak oturma eylemine başladı.

Geri döndüğü baba ocağında 'şimşir kaşık' üretiyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Tam destek veriyoruz

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor
'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

'Barış'ın gölgesinde savaş! BAE ve Mısır sponsorluğunda güç yığıyor

İsrail yolcu uçağını vuruyordu
İsrail yolcu uçağını vuruyordu

İsrail yolcu uçağını vuruyordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.