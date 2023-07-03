HDP terörden temizlenen bölgedeki festivalden rahatsız oldu

Mehmetçik, teröristler tarafından mesken tutulan bölgeleri huzura kavuşturmaya devam ediyor. Kentlerin terörden arındırılmasının ardından doğal güzellikler vatandaşın beğenisine sunuluyor. Bölgelerdeki verimli otlaklar bölge halkı tarafından da değerlendiriliyor.

"HAKKARİ'DE HAYAT VAR"

Öte yandan Mehmetçik tarafından huzur ve güvenin sağlanmasıyla da bu alanlar festivallere de ev sahipliği yapıyor.

Hakkari Valiliği, "Hakkari'de hayat var" sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Cilo Fest'i organize etti.

Festivale katılan binlerce vatandaş, hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de halaylar ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

HDP'LİLERİN TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGEDEKİ FESTİVAL HAZIMSIZLIĞI

Ortaya çıkan renkli görüntüler ise HDP'li isimleri rahatsız etti.

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, PKK teröründen temizlenen Hakkari'nin Cilo dağında insanların eğlenmesinden rahatsız oldu.

Festivalde halay çeken insanların videosunu paylaşan Encü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar. Bazıları da buna ortak oluyorlar.

Terörden temizlenen bölgedeki festival, HDP'li Ferhat Encü'yü rahatsız etti

TERÖRLE DEĞİL ETKİNLİKLE ANILIYOR

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 'milli park' ilan edilen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'nde sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Binlerce doğasever, 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri ve çevresinde çeşitli etkinlikler düzenliyor.