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HDP ve CHP yine bu vandallığın peşinde

PKK’ya belediyelerin kaynaklarını aktaran başkanların görevden alınması üzerine HDP yanına aldığı CHP ile kaos planı yaptı. İki partinin yetkilileri dün bir araya gelerek ‘Kobani’ benzeri olaylar için çağrı yapma kararı aldı. 

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2014 yılında Türkiye’nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik en önemli provokatif olaylarından biri olan 6-7 Ekim olayları yaşandı. HDP’nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde terör örgütü PKK ve uzantıları YPG/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu. Vandallar işyerlerini, araçları, kamu binalarını ve birçok alanı ateşe vermiş sokakları ‘savaş alanına’ çevirmişti. 

KİTLESEL EYLEM PLANI 

Kayyum atanan üç belediyeyi bahane eden HDP ve CHP, teröre destek verdikleri için haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili kaos planı için düğmeye bastı. İki parti tabanlarına çağrı yaparak tarihte Ayn el-Arap olarak bilinen bugün teröristlerin ‘Kobani’ dediği bölge için yapılan şiddet olaylarının bir benzeri sahneye koymak için karar aldı. Bu kapsamda geçen hafta HDP’ye yakın haber ajanslarının da duyurduğu toplantıda 15 kişilik ‘Merkezi Koordinasyon’ oluşturuldu. 

İLK TEMAS DÜN KURULDU 

HDP eş genel başkanlar, eş genel başkan yardımcıları, komisyon sözcüleri ve MYK üyelerinden oluşan Merkezi Koordinasyon Koordinasyon, kitlesel eylem planlaması yaptı. HDP’nin oluşturduğu birim, sadece bölge illerinde değil, batı illerinde de bu kapsamda çalışma yürütülmesi kararı aldı. CHP ile ilk temas dün kuruldu. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki heyet, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet ile görüştü. HDP, konuyla ilgili iki partinin kayyum atamalarına karşı izlenecek yol haritası üzerinde konuştukları ve eylem planı hazırladıkları açıklamasında bulundu. 

Oluşturulan eylem birimi, geniş kitlelerin katılımını sağlamak için öncelikle 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği şemsiyesi altında CHP ve aralarında KESK, DİSK’in de bulunduğu STK’ları sürece dahil edecek. Bu karar çerçevesinde siyasi partileri ve STK’ları ziyaret edecek olan HDP, Diyarbakır ve İstanbul’da iki büyük miting planladı.

Yeni Kobani tezgahı mı?

HDP’nin ‘kayyum kararından geri adım atılana kadar kesintisiz eylem’ kararı yeni bir Gezi, Kobani olayları tertip edeceği endişesi uyandırdı. HDP, Kobani’deki gelişmeleri bahane ederek ‘Acil eylem çağrısı’ yapmış ve 50 kişinin ölümüne yol açmıştı. Dönemin eş başkanı Selahattin Demirtaş imzalı açıklamada “Kobani’de yaşanan katliam girişimine karşı 7’den 70’e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz” denilmişti. Kurban Bayramı’na denk gelen olaylarda kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları terör örgütü yandaşları tarafından linç edilerek öldürülmüştü.

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