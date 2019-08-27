HDP ve CHP yine bu vandallığın peşinde

2014 yılında Türkiye’nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik en önemli provokatif olaylarından biri olan 6-7 Ekim olayları yaşandı. HDP’nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde terör örgütü PKK ve uzantıları YPG/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu. Vandallar işyerlerini, araçları, kamu binalarını ve birçok alanı ateşe vermiş sokakları ‘savaş alanına’ çevirmişti.

KİTLESEL EYLEM PLANI

Kayyum atanan üç belediyeyi bahane eden HDP ve CHP, teröre destek verdikleri için haklarında soruşturma ve kovuşturma bulunan Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili kaos planı için düğmeye bastı. İki parti tabanlarına çağrı yaparak tarihte Ayn el-Arap olarak bilinen bugün teröristlerin ‘Kobani’ dediği bölge için yapılan şiddet olaylarının bir benzeri sahneye koymak için karar aldı. Bu kapsamda geçen hafta HDP’ye yakın haber ajanslarının da duyurduğu toplantıda 15 kişilik ‘Merkezi Koordinasyon’ oluşturuldu.

İLK TEMAS DÜN KURULDU

HDP eş genel başkanlar, eş genel başkan yardımcıları, komisyon sözcüleri ve MYK üyelerinden oluşan Merkezi Koordinasyon Koordinasyon, kitlesel eylem planlaması yaptı. HDP’nin oluşturduğu birim, sadece bölge illerinde değil, batı illerinde de bu kapsamda çalışma yürütülmesi kararı aldı. CHP ile ilk temas dün kuruldu. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığındaki heyet, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet ile görüştü. HDP, konuyla ilgili iki partinin kayyum atamalarına karşı izlenecek yol haritası üzerinde konuştukları ve eylem planı hazırladıkları açıklamasında bulundu.

Oluşturulan eylem birimi, geniş kitlelerin katılımını sağlamak için öncelikle 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği şemsiyesi altında CHP ve aralarında KESK, DİSK’in de bulunduğu STK’ları sürece dahil edecek. Bu karar çerçevesinde siyasi partileri ve STK’ları ziyaret edecek olan HDP, Diyarbakır ve İstanbul’da iki büyük miting planladı.