HDP ve PKK annelerin eylemine FETÖ taktiğini kullanıyor
Terör örgütü üst yönetimi, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakırlı annelerin eyleminden büyük rahatsızlık duyuyor. Terör örgütü, FETÖ'nün de sıklıkla kullandığı 'sulandırma' taktiğine sarıldı.
- STAR
Terör örgütü PKK, Diyarbakırlı annelerin eylemini etkisiz kılmak, itibarsızlaştırmak ve kamuoyu nezdinde küçük düşürmek için sosyal medyayı devreye soktu. Kendisine "Vartolu" diyen Mehmet Emin Cenan isimli vatandaş, "Kalp hastasıyım, ameliyat olmam gerekiyor ancak doktorlar ameliyat etmiyor" diyerek, Diyarbakırlı annelerin olduğu yerde eylem yapmak istedi. Bu eylem terör örgütü yandaşları tarafından hızla sosyal medya üzerinden yayıldı.
"Polkurd" isimli hesap, HDP Eşbaşkanlan Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye hitaben, "Size 1 ay mühlet. Ya beni evlendirirsiniz, ya da ben de HDP binanız önünde oturma eylemi yapar Kemençe çalarım!! Pencereden beni izler izler Şem mame oynarsiniz! Kapıda oynatmam!!!" paylaşımını dolaşıma soktu.
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