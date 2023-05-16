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  • HDP ve Yeşil Sol'dan 14 Mayıs itirafı: Son derece açık
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HDP ve Yeşil Sol'dan 14 Mayıs itirafı: Son derece açık

14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP, 61 milletvekili çıkarttı. Her iki partiden seçime ilişkin itiraf gibi açıklamalar geldi. Yeşil Sol Parti Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, 'Bu seçimlerde önümüze koyduğumuz hedeflere tam olarak ulaşamadığımızı belirtmek istiyoruz.' derken HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, 'Hedefimizin gerisinde olduğumuz son derece açıktır.' ifadelerini kullandı.

16 Mayıs 2023 Salı 08:18 - Güncelleme:
HDP ve Yeşil Sol'dan 14 Mayıs itirafı: Son derece açık
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Seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP ise yüzde 8,79 oyla 61 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 65 milletvekiline ulaşmış olacak.

"BAŞARI OLARAK GÖRÜLEMEYECEĞİ AÇIKTIR"

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar basın toplantısı düzenledi.

Uçar tarafından okunan ortak açıklamada şunlar denildi:

"Bu seçimlerde önümüze koyduğumuz hedeflere tam olarak ulaşamadığımızı belirtmek istiyoruz. Seçim sonuçlarının bizler açısından başarı olarak görülemeyeceği açıktır. HDP olarak Yeşil Sol Parti olarak tek liste ve tek parti ile seçime girme ısrarımıza rağmen bu önerimizin hayata geçmemiş olmasının ortaya çıkardığı sıkıntılar da seçim sonuçlarını belli düzeyde etkilemiştir. Bütün bu faktörlere rağmen elde edilen sonucu önemli buluyoruz."

"OYLARIMIZDA BİR AZALMA OLDUĞU DOĞRUDUR"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, "İttifaklarda belli riskler olabilir o da bu seçimlerde gerçekleşmiştir. Oylarımızda bir azalma olduğu doğrudur. Batı illerinde bu azalma daha dikkat çekicidir. Meclis'in 3'üncü büyük partisi olmayı sürdürüyoruz. İtirazlarımız var, bu itirazlar nasıl sonuçlanacak onları göreceğiz. YSK'nın bütün verileri açıklandıktan sonra vekil sayımızın artması ihtimali de var ama buna rağmen hedefimizin gerisinde olduğumuz son derece açıktır" ifadelerini kullandı.

  • Yeşil Sol Parti
  • 14 mayıs

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