HDP'den 6'lı masaya açık tehdit: Herkes laflarını iyi hesap etsin

Saruhan Oluç, CHP ile İP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' kavgasına ilişkin, tehdit niteliğinde bir açıklama yaptı. İP'i 'sakin olmaya' çağıran Oluç, 6'lı masa ortaklarını kızdıracak ifadeler kullandı.

'SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA GÖRÜŞÜRÜZ'



HDP'ye bakanlık verilmesine itiraz seslerinin yükseldiği İP'e gözdağı veren Oluç, "Ama öyle akıl vermek, 'HDP kendi adayını çıkarsın da biz rahat edelim' diyenlere şunu söyleyeyim: Seçim ikinci tura kalırsa ki, kalır bu durumda, ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlarlar. Çünkü ikinci turda HDP oyuna ihtiyaç duyulacağı için kapılar aşındırılmaya başlar. O yüzden diyorum ki, herkes ettiği lafın sorumluluğunu, önünü arkasını düşünsün, iyi hesap etsin." ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN NE DEMİŞTİ?

Tekin, konuk olduğu bir programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" şeklinde gelen bir soruya "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti.