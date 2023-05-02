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HDP'den 7'li koalisyona ''ittifakı artık gizlemeyin'' çağrısı! Skandal PKK çıkışı

14 Mayıs öncesi terör örgütü ile kol kola giren muhalefete HDP'den çağrı geldi. Terör örgütü PKK'nın 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğin çok önemli olduğunu öne süren HDP'li Filiz Koçali, 'örgütle yapılan ittifakı gizlemeyin.' çağrısında bulundu.

2 Mayıs 2023 Salı 11:46 - Güncelleme:
HDP'den 7'li koalisyona ''ittifakı artık gizlemeyin'' çağrısı! Skandal PKK çıkışı
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ve Kandil'in desteğini alarak giren 7'li koalisyon her ne kadar bu durumu gizlemeye çalışsa da kapalı kapılar ardındaki gizli ittifakı ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'li Filiz Koçali, PKK'nın kanalı Medya Haber'de yaptığı açıklamada, muhalefetin artık biraz daha rahat davranması gerektiğini belirterek, ittifakı gizlememesi gerektiğini ifade etti. Koçali, "KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye verdiği destek çok önemli." dedi.

Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olan seçimlere 7'li koalisyon, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ve Kandil'in desteğini alarak giriyor.

HDP VE KANDİL'DEN AÇIK DESTEK

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Meclis'te görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'in partisi HDP'yi ziyaretinin ardından PKK elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu başta olmak üzere örgütün sözde üst düzey isimleri Kılıçdaroğlu'na destek olunması yönünde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile görüşmesine göz yuman sözde milliyetçi İYİ Parti'den ise skandal görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

HDP'Lİ İSİMDEN 7'Lİ KOALİSYONA ÇAĞRI: ARTIK GİZLEMEYİN

Muhalefet kanadı her ne kadar bu durumu gizlemeye çalışsa da kapalı kapılar ardındaki gizli ittifakı ifşa eden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

HDP'li Filiz Koçali, PKK'nın kanalı Medya Haber'de yaptığı açıklamada, muhalefetin artık biraz daha rahat davranması gerektiğini belirterek, ittifakı gizlememesi gerektiğini ifade etti.

Koçali, "Muhalefetin de biraz rahat olması gerekiyor bu konuda. Bu suçmuş yada kenardan destekmiş gibi algılanmaması lazım. Açık ve net durum var ortada. KCK'nın (PKK'nın) Kılıçdaroğlu'na ve HDP'ye verdiği destek çok önemli." dedi.

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