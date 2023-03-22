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HDP'den Ağıralioğlu'na zehir zemberek sözler: Yavuz it havlamış yine...!

İYİ Parti (İP) İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu bugün yaptığı açıklamalarında HDP'ye yönelik, 'HDP içine dahil olduğu denklemde, biz terörün gölgesi düştüğü yerde olmayız pazarlık meselesi yapmayız. Biz bölücüleri dinlemeyiz çocuk katillerini dinlemeyiz.' diye konuşmuştu. Ağıralioğlu'nun bu ifadelerinin ardından HDP'den zehir zemberek sözler paylaşıldı. HDP Gençlik Teşkilatı, Ağıralioğlu'na yönelik, 'Yavuz it havlamış yine...!' şeklinde ifadeler kullandı.

22 Mart 2023 Çarşamba 18:58 - Güncelleme:
HDP'den Ağıralioğlu'na zehir zemberek sözler: Yavuz it havlamış yine...!
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, altılı masanın HDP desteğini eleştirdi.

"BİZ BÖLÜCÜLERİ DİNLEMEYİZ ÇOCUK KATİLLERİNİ DİNLEMEYİZ"

CHP'nin HDP ile görüşmesine yönelik açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, "HDP içine dahil olduğu denklemde, biz terörün gölgesi düştüğü yerde olmayız pazarlık meselesi yapmayız. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen oyunu ve umudunu alabilirse övünç ile yaşarım. Biz bölücüleri dinlemeyiz çocuk katillerini dinlemeyiz. 'Devlet katil' derken görüyorum çok cüretkarla. Türk mahkemelerine 'zalim işgalci Kürdistan işgali' diye takdim edilecek meclis varlığına sığmaz laflar ediyor. Devlete 'katil' derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya gösteremediniz. Ben terör gölgesi düştüğü yerde makamların örselenmesine razı değilim." dedi.

HDP, İP'Lİ AĞIRALİOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU

Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarının ardından HDP'den cevap gecikmedi. HDP Gençlik Teşkilatı, paylaşımındaki ifadelerle Yavuz Ağıralioğlu'nu yerden yere vurdu.

HDP Gençlik Teşkilatı, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşımda bulundu. HDP İstanbul vekili Ali Kenanoğlu'nun 2021 yılındaki tweetini alıntılayan HDP Gençlik Teşkilatı, Ağıralioğlu'na yönelik, "Yavuz it havlamış yine...!" diye bir tweet attı.

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