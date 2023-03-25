HDP'den Altlı Koalisyon'a ayar: Herkes haddini bilecek

6'lı koalisyon, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı deyim yerindeyse tüm kartlarını oynuyor. Koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşerek destek istedi. Kılıçdroğlu, HDP'nin skandal taleplerini koalisyon olarak kabul ettiklerini iletti. Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP, kendisini kilit parti olarak lanse ediyor ve birbirinden küstah açıklamalar yapıyor. O açıklamalardan sonuncusu HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi. Sakık, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." dedi. Sakık, HDP'ye terörle arasına mesafe koymadığı için tepki gösteren İYİ Parti İStanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na da sert ifadelerle yüklendi, "Herkes haddini bilecek." dedi.

"BİZ KÜÇÜK DÜŞÜNMÜYORUZ, 100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

HDP'li Sırrı Sakık, Artı televizyonuna yaptığı açıklamada, HDP'nin bakanlık vekillik gibi küçük hesaplar yapmadığını, hedeflerinin çok daha büyük olduğunu söyledi. Sakık, "Biz bu sistemi değiştireceğiz, bizim küçük hesaplarımız yok. Biz masada oturup vekillik, cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık değil, biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir Cumhuriyet'i inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla konuşacağız. Kürtler bizimle mücadele değil, müzakere yapın diyor." dedi.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

HDP'li Sakık, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine de tepki gösterdi. Sakık, koalisyona gözdağı verdi, "Siz HDP'nin oyu ile Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız, bakan olacaksınız, size oy verceğiz, 'Aman şunu yapmayın, etmeyin.', herkes haddini bilecek. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP, 6'LI KOALİSYONA KATILDI

CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile Meclis'te pazarlık gerçekleştirdi. Bu pazarlıkta HDP'nin skandal birçok isteği 6'lı koalisyon tarafından kabul edildi. HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı ile görüşerek aday çıkarmama kararı aldı. HDP ve sol marjinal partiler 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.

TERÖRİSTBAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTİYORLAR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'daki Nevruz organizasyonunda, "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılsın" derken, yine terör gösterisine dönen Diyarbakır'daki Nevruz organizasyonunda HDP'li Ahmet Türk, "Abdullah Öcalan'ın özgürlük vakti gelmiştir" dedi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise, İzmir'den Abdullah Öcalan'a 'Selam' gönderdi. HDP'liler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile lehine tezahüratlar yaptı.

KILIÇDAROĞLU: DEMİRTAŞ'I, KAVALA'YI VE GEZİCİLERİ SERBEST BIRAKMAK İÇİN BANA OY VERECEKSİNİZ

Kılıçdaroğlu, 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz', 'Terörist cenazesine gitmeyen vekillere disiplin cezası veririm' gibi ifadeler kullanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ı ve Kavala'yı serbest bırakmak için bana oy vereceksiniz." dedi.